Змеиногорск: Народные приметы. Как предсказать погоду и урожай 13 марта

13 Марта 2021 Народные приметы. Как предсказать погоду и урожай 13 марта Предки звали 13-е марта «Василий Капельник» или «Василий Теплый» — в честь святого Василия Декаполита и теплой погоды, которая обычно наступала в это время.

Народные приметы 13 марта

Дождь идет 13-го марта – к доброму лету.

Предки наблюдали, как тает снег вокруг деревьев. Крутые края предвещали стремительную весну, а пологе – длинную и размеренную.

Солнце в кругах – примета хорошего урожая.

Собранные 13-го марта почки хвойных деревьев хранили свои целебные свойства весь год.

Длинные сосульки пророчат затяжную весну.

Если грачи прилетели, то стоит ждать дождливое лето, пишет feast-guide.com.

https://tolknews.ru/obsestvo/52267-narodnie-primeti-na-marta-go-kak-predskazat-pogodu-i-urozhay

Змеиногорский вестник