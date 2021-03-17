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Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы. Как предсказать погоду и урожай 13 марта

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

13 Марта 2021 Народные приметы. Как предсказать погоду и урожай 13 марта Предки звали 13-е марта «Василий Капельник» или «Василий Теплый» — в честь святого Василия Декаполита и теплой погоды, которая обычно наступала в это время.

Народные приметы 13 марта
Дождь идет 13-го марта – к доброму лету.
Предки наблюдали, как тает снег вокруг деревьев. Крутые края предвещали стремительную весну, а пологе – длинную и размеренную.
Солнце в кругах – примета хорошего урожая.
Собранные 13-го марта почки хвойных деревьев хранили свои целебные свойства весь год.
Длинные сосульки пророчат затяжную весну.
Если грачи прилетели, то стоит ждать дождливое лето, пишет feast-guide.com.
https://tolknews.ru/obsestvo/52267-narodnie-primeti-na-marta-go-kak-predskazat-pogodu-i-urozhay

Змеиногорский вестник

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