ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы 3 июля. Как предсказать погоду, урожай и хорошую охоту

Горняк22
10 часов Ago

3 Июля 2021 Народные приметы 3 июля. Как предсказать погоду, урожай и хорошую охоту В этот день охотились на перепелов, а также гадали на погоду. Крестьяне наблюдали за муравьями, птицами, лебедями, пауками и полетом паутинок.

Народные приметы на 3 июля
Дождливая погода в этот день обещает дождь еще в течение сорока дней.
Летающие по воздуху паутинки – признак удачной охоты.
Если пауки плетут паутину, в сколько времени погода наладится. А вот если новую сеть насекомые не плетут, при этом старую уничтожают, то грядет ужасное ненастье.
Перепела кричат и кричат, и не замолкают – будет дождь.
Приметы сильного ветра – прячущиеся в домик муравьи.
Вечером кричат лебеди – наступит непогода.

https://tolknews.ru/obsestvo/58743-narodnie-primeti-na-iyulya-kak-predskazat-pogodu-urozhay-i-horosh…

Змеиногорский вестник

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