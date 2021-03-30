Змеиногорск: Народные приметы 27 марта. Кому и почему нельзя смотреть в зеркало

27 Марта 2021 Народные приметы 27 марта. Кому и почему нельзя смотреть в зеркало 27 марта считалось опасным днем, предрасположенным к конфликтам, ругани, ссорам. Поэтому важно сдерживать свои эмоции и контролировать каждое слово.

Народные приметы и запреты на 27 марта

27 марта славяне старались вообще не пользоваться острыми и опасными приметами: не кололи дрова, не точили ножи, а также не охотились в лесу, рассказывает feast-guide.com.

Считалось, что 27 марта влияние потустороннего мира на этот увеличивается. Поэтому в зеркала старались вообще не смотреть. Особенно этот запрет казался стариков.

Народные приметы на погоду и урожай 27 марта 2021

Если гром гремит, в этом году урожай будет хорошим.

Мороз 27 марта – к морозной неделе.

Коровы дают мало молока – к ухудшению погоды.

https://tolknews.ru/obsestvo/53088-narodnie-primeti-na-marta-komu-i-pochemu-nelzya-smotret-v-zerkalo

Змеиногорский вестник