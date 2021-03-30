ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы 27 марта. Кому и почему нельзя смотреть в зеркало

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

27 Марта 2021 Народные приметы 27 марта. Кому и почему нельзя смотреть в зеркало 27 марта считалось опасным днем, предрасположенным к конфликтам, ругани, ссорам. Поэтому важно сдерживать свои эмоции и контролировать каждое слово.

Народные приметы и запреты на 27 марта
27 марта славяне старались вообще не пользоваться острыми и опасными приметами: не кололи дрова, не точили ножи, а также не охотились в лесу, рассказывает feast-guide.com.
Считалось, что 27 марта влияние потустороннего мира на этот увеличивается. Поэтому в зеркала старались вообще не смотреть. Особенно этот запрет казался стариков.

Народные приметы на погоду и урожай 27 марта 2021
Если гром гремит, в этом году урожай будет хорошим.
Мороз 27 марта – к морозной неделе.
Коровы дают мало молока – к ухудшению погоды.
https://tolknews.ru/obsestvo/53088-narodnie-primeti-na-marta-komu-i-pochemu-nelzya-smotret-v-zerkalo

Змеиногорский вестник

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным отелом по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Тальменского района в причинении смерти по неосторожности своей 2-летней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Суэцком канале ждут прилива, чтобы сдвинуть застрявший контейнеровоз

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Ирландии всех туристов отправят на 10-дневный карантин в «ковидные отели»

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar