ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: «Народ гибнет»: депутат АКЗС рассказал о проблеме с кислородом в госпиталях

Горняк22
21 час Ago

22 Ноября 2021 "Народ гибнет": депутат АКЗС рассказал о проблеме с кислородом в госпиталях Лидер «Единой России» в АКЗС Сергей Приб заявил о заполненых моргах краевых больниц, проблемах с кислородам и призвал коллег поддержать «непопулярное решение» — законопроект о QR-кодах. С эмоциональной речью политик выступил во время круглого стола, который провела Общественная палата региона 19 ноября, сообщает «Толк».

Приб отметил, что не понаслышке знает, насколько тяжелая ситуация складывается в ковидных госпиталях — его компания «Алтайкрайэнерго» работает с ними и обеспечивает бесперебойное питание для больных на кислороде и ИВЛ.

«Народ гибнет, народ умирает. Мы дошли до такого, что погребение занимает две-три недели. Похоронные службы не справляются с потоком людей. В моргах очереди», — заявил депутат.

Глава фракции отметил, что в крае сложилась напряженная ситуация с кислородом, которого «просто нет физически».

«Мы используем его в 25 раз больше, чем в мирное время. Его столько не надо. И чтобы запустить кислородное производство, необходимо 1,5 года. Надо заказывать оборудование, а его физически нет в стране. И его просто нигде не возьмешь», — подчеркнул Приб.

С ним согласился главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук — по его словам, в сутки на лечение больных с COVID-19 уходит 53 тонны кислорода.
https://www.amic.ru/news/493208/

Змеиногорский вестник

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