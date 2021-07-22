ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Напоминаем: «прямая линия» с прокурором Владимиром Евдокимовым пройдет сегодня!

Горняк22
11 часов Ago

20 Июля 2021 Напоминаем: «прямая линия» с прокурором Владимиром Евдокимовым пройдет сегодня! Вас беспокоят вопросы обеспечения жильем детей-сирот, проблемы переселения из ветхого аварийного жилья, несвоевременный вывоз ТКО? Звоните на «прямую линию» Змеиногорскому межрайонному прокурору Владимиру Евдокимову.

Владимир Владимирович ответит на вопросы земляков сегодня, 20 июля 2021 года, с 14 до 15 часов по телефону «ЗВ» 2-07-82. Звоните!

Свои вопросы, по названным темам, вы можете написать (с указанием контактных данных) на наших страницах в социальных сетях https://vk.com/zmnvest_ru https://ok.ru/profile/582512049595

Змеиногорский вестник

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