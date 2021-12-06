ГОРНЯК22 06.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Награда за труд — новый автомобиль!

Горняк22
9 часов Ago

2 Декабря 2021 Награда за труд — новый автомобиль! В Барнауле состоялась торжественная церемония вручения государственных и краевых наград, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Водитель грузового автомобиля ООО «Восход», Николай Голяшов, получил ключи от новенькой «Нивы Тревел», за многолетний и добросовестный труд.

Заслуженные награды вручил Губернатор Виктор Томенко. Он поздравил тружеников АПК с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд.
Подробнее о тех тружениках нашего района, которых наградили к профессиональному празднику,  читайте в ближайшем выпуске газеты «Змеиногорский вестник».

Змеиногорский вестник

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