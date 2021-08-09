Змеиногорск: Началась проверка после смерти следователя, сделавшего прививку «Спутником V»

6 Августа 2021 Началась проверка после смерти следователя, сделавшего прививку «Спутником V» Росздравнадзор по Ивановской области сообщил, что проверит причину смерти 24-летнего старшего следователя МВД Михаила Харчева. Незадолго до гибели мужчина прошел вакцинацию от коронавируса.

Харчев умер 2 августа. Его мать рассказала «Ивановским новостям», что на работе ее сына обязали сделать прививку. Она предоставила скриншот сертификата, в котором было указано, что молодой человек поставил первую прививку 29 июня, а вторую — 20 июля. В качестве препарата использовали «Спутник V».

Женщина отметила, что ее сыну стало плохо после второго компонента вакцины. Когда приехали врачи скорой помощи, Харчев плохо ходил и не мог разговаривать. По информации врачей, он умер от отека легких.

В местном департаменте здравоохранения сначала заявили, что Харчев якобы не делал вторую прививку. Однако через несколько дней в ведомстве пояснили, что информация о том, что ему ввели второй компонент вакцины, подтверждается.

В депздраве пояснили — в системе произошел сбой и информации на момент смерти мужчины в регистре вакцинируемых не было.

Ранее жительница Кузбасса заявила, что вакцинация почти обездвижила ее мать. Специалисты объяснили, что нужно искать причину.

Смертельные случаи

В июле в России власти впервые подтвердили смерти среди привитых от коронавируса, но заболевших им. Об этом рассказал председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил — речь идет о людях, проходивших лечение в петербургских клиниках, пишет polit.ru. Все эти пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания, добавил он.

А в Краснодарском крае в конце июля в местных СМИ стала распространяться информация, что трое членов семьи (мама, папа и бабушка школьницы) умерли после того, как как 26 июня получили прививку «ЭпиВакКорона». Источник сообщил, что они сделали прививки уже после того, как заразились ковидом.

https://altapress.ru/proisshestvija/story/nachalas-proverka-posle-smerti-sledovatelya-sdelavshego-pr…

Змеиногорский вестник