Змеиногорск: На утро 30 сентября в крае скончались 26 человек от коронавирусной инфекции. В Змеиногорске — заболели еще пятеро

30 Сентября 2021 На утро 30 сентября в крае скончались 26 человек от коронавирусной инфекции. В Змеиногорске — заболели еще пятеро В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 98 пациентов, умерло 26 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 672 человека, в т. ч. 5669 детей. Выздоровели 59 407 человек (+ 98). Итого всего умерли 5 430 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 229 человек (+ 4); коронавирусная инфекция – 4 201 человек (+ 22).

По состоянию на 30 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 902 человека.

Кроме этого, 437 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 234.

Минздравом края развернуто 4008 коек, к кислороду имеют подключение 3154, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 4008-2902-437=669.

14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

315 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 254 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 71, Рубцовск – 20, Бийск – 19, Заринск – 15, Славгород – 13, Алейск – 12, Локтевский район – 7, Белокуриха – 6, Егорьевский, Змеиногорский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Волчихинский, Калманский, Рубцовский, Шипуновский – по 4, Алейский, Бийский, Завьяловский, Зональный, Кулундинский, Новичихинский, Табунский, Топчихинский, Угловский, Усть-Пристаньский район – по 3, Новоалтайск, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Благовещенский, Красногорский, Мамонтовский, Михайловский, Тальменский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Баевский, Краснощековский, Курьинский, Павловский, Романовский, Солтонский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27011, Алейск — 1389, Алейский район — 617, Алтайский район — 384, Баевский район — 214, Белокуриха — 415, Бийск — 6848, Бийский район — 922, Благовещенский район — 895, Бурлинский район — 455, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 578, Егорьевский район — 477, Ельцовский район — 127, Завьяловский район — 390, Залесовский район — 383, Заринск — 2177, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 911, Зональный район — 420, Калманский район — 754, Камень-на-Оби — 1126, Каменский район — 370, Ключевский район — 458, Косихинский район — 393, Красногорский район — 137, Краснощековский район — 315, Крутихинский район — 391, Кулундинский район — 862, Курьинский район — 401, Кытмановский район — 262, Локтевский район — 1077, Мамонтовский район — 457, Михайловский район — 799, Немецкий национальный район — 436, Новичихинский район — 410, Новоалтайск — 2108, Павловский район — 927, Панкрушихинский район — 168, Первомайский район — 1291, Петропавловский район — 264, Поспелихинский район — 886, Ребрихинский район — 721, Родинский район — 462, Романовский район — 248, Рубцовск — 5345, Рубцовский район — 724, Славгород — 1719, Смоленский район — 313, Советский район — 228, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 255, Суетский район — 82, Табунский район — 402, Тальменский район — 1109, Тогульский район — 328, Топчихинский район — 717, Третьяковский район — 433, Троицкий район — 435, Тюменцевский район — 353, Угловский район — 373, Усть-Калманский район — 493, Усть-Пристанский район — 378, Хабарский район — 257, Целинный район — 354, Чарышский район — 268, Шелаболихинский район — 437, Шипуновский район — 796, Яровое – 750.

Из общего числа заболевших 904 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 48646 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 77672 заболевших: 17346 – у больных внебольничной пневмонией, 51624 – у заболевших ОРВИ, в 8702 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2122892 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 254,81 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7357 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7637 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 514 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 30.09.2021 прививается 687792 человека, в том числе: 38 843 человека получили первую прививку; 644 346 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 4 603 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник