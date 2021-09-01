Змеиногорск: На утро 28 августа умерло 26 человек от COVID-19

28 Августа 2021 На утро 28 августа умерло 26 человек от COVID-19 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 166 пациентов, умерло 26 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 675 человек, в т.ч. 4 871 ребенок. Выздоровели всего 53007 человек (+ 166). Умерло 4 626 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 514 человек (+ 21); иные причины смерти – 1 112 человек (+ 5).

По состоянию на 28 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2585 человек.

Кроме этого, 349 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 601, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 203.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2585-349=1085.

35 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

317 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 254 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 75, Бийск – 17, Рубцовск – 14, Заринск – 10, Славгород – 8, Камень-на-Оби – 7, Новоалтайск, Кулундинский, Павловский район — по 6 заболевших, Локтевский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Ключевской, Курьинский, Петропавловский, Рубцовский, Табунский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Змеиногорский, Михайловский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Суетский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Баевский, Зональный, Кытмановский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24789, Алейск — 1188, Алейский район — 511, Алтайский район — 329, Баевский район — 197, Белокуриха — 364, г. Бийск — 6163, Бийский район — 790, Благовещенский район — 823, Бурлинский район — 424, Быстроистокский район — 122, Волчихинский район — 486, Егорьевский район — 409, Ельцовский район — 102, Завьяловский район — 360, Залесовский район — 339, Заринск — 1892, Заринский район — 291, ЗАТО Сибирский — 165, Змеиногорский район — 771, Зональный район — 350, Калманский район — 660, Камень-на-Оби — 999, Каменский район — 366, Ключевский район — 393, Косихинский район — 362, Красногорский район — 112, Краснощековский район — 271, Крутихинский район — 358, Кулундинский район — 798, Курьинский район — 310, Кытмановский район — 224, Локтевский район — 946, Мамонтовский район — 408, Михайловский район — 699, Немецкий национальный район — 398, Новичихинский район — 346, Новоалтайск — 1913, Павловский район — 828, Панкрушихинский район — 158, Первомайский район — 1170, Петропавловский район — 234, Поспелихинский район — 801, Ребрихинский район — 658, Родинский район — 444, Романовский район — 235, Рубцовск — 4754, Рубцовский район — 638, Славгород — 1521, Смоленский район — 288, Советский район — 207, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 219, Суетский район — 76, Табунский район — 341, Тальменский район — 1027, Тогульский район — 314, Топчихинский район — 615, Третьяковский район — 333, Троицкий район — 377, Тюменцевский район — 307, Угловский район — 283, Усть-Калманский район — 372, Усть-Пристанский район — 319, Хабарский район — 228, Целинный район — 320, Чарышский район — 218, Шелаболихинский район — 375, Шипуновский район — 679, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 870 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 43451 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 69675 заболевших: 16226 – у больных внебольничной пневмонией, 44930 – у заболевших ОРВИ, в 8519 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1946791 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 245,87 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6653 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6852 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 844 593 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 28.08.2021 прививается 620 817 человек, в том числе: 125 749 человек получили первую прививку; 493 601 человек полностью привиты (получили две прививки); 1467 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник