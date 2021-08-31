Змеиногорск: На утро 27августа заболевших ковидом в крае — 256, скончались от инфекции — 21 человек

27 Августа 2021 На утро 27августа заболевших ковидом в крае — 256, скончались от инфекции — 21 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 202 пациента, умер 21 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 421 человек, в т.ч. 4 850 детей. Выздоровели всего 52 841 человек (+ 202). Умерло 4 600 человек (+ 21), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 493 человека (+ 19); иные причины смерти – 1 107 человек (+ 2).

По состоянию на 27 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2565 человек.

Кроме этого, 376 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 605, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.

Минздравом края развернуто 4129 коек, к кислороду имеют подключение 3392, с ИВЛ – 334. Резервных коек: 4129-2565-376=1188.

38 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

327 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 256 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 77, Бийск – 19, Рубцовск – 12, Заринск, Новоалтайск – по 7 заболевших, Алейск – 6, Камень-на-Оби, Славгород – по 5 заболевших, Белокуриха, Ключевской, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Алейский, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Тальменский, Угловский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Баевский, Краснощековский, Смоленский, Суетский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24714, Алейск — 1188, Алейский район — 510, Алтайский район — 329, Баевский район — 196, Белокуриха — 363, г. Бийск — 6146, Бийский район — 787, Благовещенский район — 821, Бурлинский район — 422, Быстроистокский район — 119, Волчихинский район — 484, Егорьевский район — 407, Ельцовский район — 102, Завьяловский район — 360, Залесовский район — 337, Заринск — 1882, Заринский район — 291, ЗАТО Сибирский — 165, Змеиногорский район — 768, Зональный район — 349, Калманский район — 660, Камень-на-Оби — 992, Каменский район — 366, Ключевский район — 389, Косихинский район — 362, Красногорский район — 112, Краснощековский район — 271, Крутихинский район — 358, Кулундинский район — 792, Курьинский район — 306, Кытмановский район — 223, Локтевский район — 941, Мамонтовский район — 407, Михайловский район — 696, Немецкий национальный район — 396, Новичихинский район — 344, Новоалтайск — 1907, Павловский район — 822, Панкрушихинский район — 156, Первомайский район — 1165, Петропавловский район — 230, Поспелихинский район — 801, Ребрихинский район — 657, Родинский район — 443, Романовский район — 235, Рубцовск — 4740, Рубцовский район — 634, Славгород — 1513, Смоленский район — 286, Советский район — 206, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 218, Суетский район — 74, Табунский район — 337, Тальменский район — 1025, Тогульский район — 311, Топчихинский район — 610, Третьяковский район — 328, Троицкий район — 376, Тюменцевский район — 303, Угловский район — 280, Усть-Калманский район — 369, Усть-Пристанский район — 319, Хабарский район — 228, Целинный район — 320, Чарышский район — 218, Шелаболихинский район — 372, Шипуновский район — 675, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 868 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 43269 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 69421 заболевших: 16195 – у больных внебольничной пневмонией, 44712 – у заболевших ОРВИ, в 8514 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1940138 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 250,37 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 7141 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7372 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 800 193 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 27.08.2021 прививается 616 549 человек, в том числе:

126 937 человек получили первую прививку; 488 211 человек полностью привиты (получили две прививки); 1401 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник