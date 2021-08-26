Змеиногорск: На утро 23 августа в крае — 23 умерших от ковида

23 Августа 2021 На утро 23 августа в крае — 23 умерших от ковида В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 265 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 88 пациентов, умерло 23 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 68 384 человека, в т.ч. 4 766 детей. Выздоровели всего 52 096 человек (+ 88). Умерло 4 506 человека (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 414 человек (+18); иные причины смерти – 1 092 человек (+ 5).

По состоянию на 23 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2763 человека.

Кроме этого, 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 823, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 202.

Минздравом края развернуто 4580 коек, к кислороду имеют подключение 3443, с ИВЛ – 336. Резервных коек: 4580-2763-363=1454.

31 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

475 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 265 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 79, Бийск – 16, Новоалтайск – 10, Первомайский район – 9, Рубцовск – 7, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Мамонтовский район – по 6 заболевших, Благовещенский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Солтонский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Локтевский, Ребрихинский, Угловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Змеиногорский, Зональный, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Бийский, Бурлинский, Калманский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Табунский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Поспелихинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24388, Алейск — 1174, Алейский район — 490, Алтайский район — 323, Баевский район — 188, Белакуриха — 354, г. Бийск — 6070, Бийский район — 774, Благовещенский район — 810, Бурлинский район — 416, Быстроистокский район — 118, Волчихинский район — 470, Егорьевский район — 399, Ельцовский район — 96, Завьяловский район — 351, Залесовский район — 331, Заринск — 1852, Заринский район — 287, ЗАТО Сибирский — 165, Змеиногорский район — 752, Зональный район — 339, Калманский район — 650, Камень-на-Оби — 970, Каменский район — 364, Ключевский район — 383, Косихинский район — 356, Красногорский район — 109, Краснощековский район — 267, Крутихинский район — 357, Кулундинский район — 780, Курьинский район — 299, Кытмановский район — 214, Локтевский район — 920, Мамонтовский район — 395, Михайловский район — 689, Немецкий национальный район — 385, Новичихинский район — 339, Новоалтайск — 1885, Павловский район — 810, Панкрушихинский район — 156, Первомайский район — 1150, Петропавловский район — 228, Поспелихинский район — 796, Ребрихинский район — 633, Родинский район — 433, Романовский район — 229, Рубцовск — 4699, Рубцовский район — 629, Славгород — 1474, Смоленский район — 285, Советский район — 204, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 211, Суетский район — 73, Табунский район — 329, Тальменский район — 1012, Тогульский район — 310, Топчихинский район — 600, Третьяковский район — 318, Троицкий район — 371, Тюменцевский район — 294, Угловский район — 270, Усть-Калманский район — 357, Усть-Пристанский район — 318, Хабарский район — 222, Целинный район — 310, Чарышский район — 212, Шелаболихинский район — 369, Шипуновский район — 665, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 856 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 42553 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 68384 заболевших: 16047 – у больных внебольничной пневмонией, 43839 – у заболевших ОРВИ, в 8498 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1915061 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 245,17 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2216 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2283 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 726 993 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 23.08.2021 прививается 600218 человек, в том числе: 127 846 человек получили первую прививку; 471 248 человек полностью привиты (получили две прививки); 1 124 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник