Змеиногорск: На утро 18 августа в Змеиногорском районе заболели коронавирусной инфекцией 10 человек

18 Августа 2021 На утро 18 августа в Змеиногорском районе заболели коронавирусной инфекцией 10 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 161 пациент, умерло 24 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 67 045 человек, в т.ч. 4 636 детей. Выздоровели всего 51 389 человек (+ 161). Умерло 4 383 человека (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 309 человек (+ 22); иные причины смерти – 1 074 человека (+ 2).

По состоянию на 18 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2817 человек. Кроме этого, 414 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 789, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 210.

Минздравом края развернуто 4593 койки, к кислороду имеют подключение 3453, с ИВЛ – 334. Резервных коек: 4593-2817-414=1362.

38 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 562 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 271 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 80, Бийск — 20, Змеиногорский район — 10, Заринск — 9, Рубцовский район – 8, Алейск, Рубцовск, Волчихинский, Михайловский район — 7, Бийский, Локтевский, Ребрихинский, Угловский районы — по 6 заболевших, Егорьевский, Курьинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 5 заболевших, Славгород, Алтайский, Калманский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Баевский, Ключевский, Косихинский, Мамонтовский, Солтонский, Троицкий, Целинный, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Петропавловский, Советский, Табунский, Топчихинский районы — по 2 заболевших, Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Завьяловский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Родинский, Солонешенский, Суетский, Третьяковский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24008, Алейск — 1135, Алейский район — 461, Алтайский район — 310, Баевский район — 183, Белокуриха — 344, Бийск — 5964, Бийский район — 766, Благовещенский район — 790, Бурлинский район — 408, Быстроистокский район — 118, Волчихинский район — 458, Егорьевский район — 380, Ельцовский район — 86, Завьяловский район — 344, Залесовский район — 323, Заринск — 1806, Заринский район — 275, ЗАТО Сибирский — 163, Змеиногорский район — 733, Зональный район — 332, Калманский район — 626, Камень-на-Оби — 945, Каменский район — 358, Ключевский район — 380, Косихинский район — 346, Красногорский район — 109, Краснощековский район — 266, Крутихинский район — 355, Кулундинский район — 765, Курьинский район — 288, Кытмановский район — 204, Локтевский район — 894, Мамонтовский район — 380, Михайловский район — 676, Немецкий национальный район — 379, Новичихинский район — 330, Новоалтайск — 1852, Павловский район — 804, Панкрушихинский район — 146, Первомайский район — 1136, Петропавловский район — 228, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 617, Родинский район — 427, Романовский район — 219, Рубцовск — 4626, Рубцовский район — 614, Славгород — 1453, Смоленский район — 285, Советский район — 202, Солонешенский район — 160, Солтонский район — 197, Суетский район — 68, Табунский район — 316, Тальменский район — 998, Тогульский район — 302, Топчихинский район — 584, Третьяковский район — 297, Троицкий район — 368, Тюменцевский район — 280, Угловский район — 247, Усть-Калманский район — 344, Усть-Пристанский район — 316, Хабарский район — 215, Целинный район — 307, Чарышский район — 209, Шелаболихинский район — 365, Шипуновский район — 651, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 849 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 41670 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 67045 заболевших: 15843 – у больных внебольничной пневмонией, 42729 – у заболевших ОРВИ, в 8473 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано1886652 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 275,03 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6368 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6599 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 724 283 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 18.08.2021 прививается 569722 человека, в том числе: 123 663 человека получили первую прививку; 445 284 человека полностью привиты (получили две прививки); 825 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник