Змеиногорск: На улице Волкова в Змеиногорске снова порыв водосетей

2 Декабря 2021 На улице Волкова в Змеиногорске снова порыв водосетей Вчера на улице Волкова в доме № 52 затопило подвал.

УК «Твой дом» приехала сразу и выяснила, что порыв произошел в колодце распределителе водосетей. Об этом была проинформирована служба водообеспечения. Всю ночь сотрудники УК «Твой дом» откачивали воду из подвала.

Наши журналисты побывали на месте аварии в 9 часов 20 минут. Аварийной бригады ЖКХ в тот момент не было. Как мы выяснили у С.М. Бушуева, бригада приступила к работе почти в 11 часов.

Интересно, когда наши «водники» будут более оперативно реагировать на внештатные ситуации?

Змеиногорский вестник