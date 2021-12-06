ГОРНЯК22 06.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: На улице Волкова в Змеиногорске снова порыв водосетей

Горняк22
9 часов Ago

2 Декабря 2021 На улице Волкова в Змеиногорске снова порыв водосетей Вчера на улице Волкова в доме № 52 затопило подвал.
УК «Твой дом» приехала сразу и выяснила, что порыв произошел в колодце распределителе водосетей. Об этом была проинформирована служба водообеспечения. Всю ночь сотрудники УК «Твой дом» откачивали воду из подвала.
Наши журналисты побывали на месте аварии в 9 часов 20 минут. Аварийной бригады ЖКХ в тот момент не было. Как мы выяснили у С.М. Бушуева, бригада приступила к работе почти в 11 часов.
Интересно, когда   наши «водники» будут  более оперативно реагировать на внештатные ситуации?

ГОРНЯК22 06.12.2021

ГОРНЯК22 06.12.2021

ГОРНЯК22 06.12.2021

ГОРНЯК22 06.12.2021

Змеиногорский вестник

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