Змеиногорск: На улице тепло, но снега на улицах в Змеиногорске еще много!

8 Апреля 2021 На улице тепло, но снега на улицах в Змеиногорске еще много! Самый проблемный участок улицы Лелеснова — пробивают!

Как вы видите на фото, вот такие метровые "запасы" снега скопились на участке улицы Лелеснова, откуда нам поступало немало жалоб.

На нижнем фото работы идут в переулке межу улицей Ленина и Волкова.

Несмотря на теплую апрельскую погоду, и обильное снеготаяние — "запасов" снега у нас немало!

Змеиногорский вестник