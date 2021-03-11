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Алтайский край

Змеиногорск: На улице Подгорная в Змеиногорске снова разлив «речки-вонючки»

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

7 Марта 2021 На улице Подгорная в Змеиногорске снова разлив "речки-вонючки" Эти фотографии нам прислали сегодня жители микрорайона. Так выглядит и «благоухает» улица Подгорная. Канализационные стоки,выйдя из переполненной ямы, уже почти добрались до новой модульной котельной.
Почему не откачивают своевременно яму? Как сообщил нам А.В. Васильев, нет дороги на свалку после снежной бури на прошлой недели.
Дорогу на полигон может «взять» только большой трактор. Договоренность об этом с Корбалихинским рудником имеется на завтра.
Пока же, как видите, по этим вонючим ручьям приходиться передвигаться нашим землякам…
Посмотрим, как удастся городской власти решить эту проблему, добиться доступа на полигон и затем, ликвидировать потенциальный очаг инфекции.

  • ГОРНЯК22 11.03.2021

Змеиногорский вестник

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