Змеиногорск: На водозаборе и в системе водосетей Змеиногорска проводят профилактические санитарные работы

15 Апреля 2021 На водозаборе и в системе водосетей Змеиногорска проводят профилактические санитарные работы Сегодня с раннего утра в редакцию «ЗВ» звонят и пишут жители города с вопросом:

— Почему вода из крана пахнет хлоркой? Что случилось?

Мы обратились с этим вопросом к Сергею Кошкарову, руководителю ЖКХ. Вот, что он нам ответил:

— Это обычная весенняя обработка сетей. Подобную дезинфекцию мы проводим ежегодно. начата она ночью, и уже к вечеру все будет промыто. Исчезнут все посторонние запахи.

Змеиногорский вестник