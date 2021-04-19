Змеиногорск: На водозаборе и в системе водосетей Змеиногорска проводят профилактические санитарные работы

Змеиногорск: На водозаборе и в системе водосетей Змеиногорска проводят профилактические санитарные работы19.04.2021
15 Апреля 2021 На водозаборе и в системе водосетей Змеиногорска проводят профилактические санитарные работы Сегодня с раннего утра в редакцию «ЗВ» звонят и пишут жители города с вопросом:
— Почему вода из крана пахнет хлоркой? Что случилось?
Мы обратились с этим вопросом к Сергею Кошкарову, руководителю ЖКХ. Вот, что он нам ответил:
— Это обычная весенняя обработка сетей. Подобную дезинфекцию мы проводим ежегодно. начата она ночью, и уже к вечеру все будет промыто. Исчезнут все посторонние запахи.