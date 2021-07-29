Змеиногорск: На весь Алтайский край осталось около 15 свободных мест в реанимации

26 Июля 2021 На весь Алтайский край осталось около 15 свободных мест в реанимации В Алтайском крае на утро 26 июля осталось 15 мест в отделениях реанимации ковидных госпиталей. Об этом заявила представитель минздрава региона Жанна Вахлова во время пресс-конференции 26 июля. Мониторинг свободных мест ведется в режиме онлайн, а ситуация меняется ежечасно.

«Места в реанимации есть. Всего у нас 325 мест в реанимации, из них 15 мест свободных. Лежат 313 пациентов», – рассказала представитель ведомства.

Всего в Алтайском крае развернуто 24 ковидных госпиталя. В минздраве региона «Толку» сообщили, что в четырех из них нет отделений реанимации – там находятся на лечении зараженные пациенты со средней тяжестью. Получается, что из 20 госпиталей минимум в пяти отделениях реанимации нет мест для крайне тяжелых пациентов.

При этом представитель минздрава отметила, что за последнюю неделю на Алтае не увеличивали общий коечный фонд – он оставался на уровне 4 670 коек. Максимальное количество койко-мест за все время пандемии в крае составляло 5,6 тысячи.

«У нас есть резерв: если мы будем видеть, что нам недостаточно количества коек, то будем разворачивать новые койки и госпитали. Сейчас коек хватает», – заявила Вахлова.

Спикер подтвердила, что количество тяжелых пациентов по сравнению с предыдущей волной увеличилось. По ее словам, это во многом связано с тем, что пациенты поздно обращаются к врачам и занимаются самолечением.

«Очень часто пациенты сами себе назначают антибактериальные препараты на фоне вирусного течения заболевания, чем ухудшают свое состояние. Есть пациенты, которые свыше недели не обращаются за медпомощью. В основном это молодежь, которая не верит в тяжелые последствия ковида», – рассказала Жанна Вахлова.

Вахлова добавила, что сегодня в отделениях реанимации по всему краю находится очень много молодых людей в возрасте от 30 до 49 лет.

«Я считаю, что это один из основных моментов, который влияет на тяжесть течения заболевания. В любом случае при любой клинике надо обращаться к врачу», – заявила Вахлова.

При этом известно немало случаев, когда люди своевременно обращались за медицинской помощью, но им отказывали в госпитализации, поскольку они оказывались «недостаточно больными».

Вахлова разъяснила, что пациента должны положить в стационар больницы, если у него более 50% поражения легких, держится более трех дней температура 39 градусов и выше. Также место в госпитале должны предоставить больному старше 60 лет и зараженным с сопутствующими патологиями.

https://tolknews.ru/medicina/60095-skolko-apparatov-ivl-est-v-altayskom-krae-i-v-kakih-oni-gospitaly…

Змеиногорский вестник