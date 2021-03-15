Змеиногорск: На тротуаре по улице Ленина в Змеиногорске образовалась «полоса препятствий»

12 Марта 2021 На тротуаре по улице Ленина в Змеиногорске образовалась "полоса препятствий" Перед вами площадь на улице Ленина перед администрацией города и вход на тротуар. Трактор, расчищая площадь задвинул огромные валуны снега на тротуар, создав своего родаа «полосу препятствий». Мы попросили прокоментировать эту ситуацию Е. Приходько, и вот что он нам ответил:

— Мы уже в курсе возникшей проблемы, техника направлена на расчистку тротуара, скоро он будет в порядке.

Змеиногорский вестник