ГОРНЯК22 16.10.2021
Алтайский край

Змеиногорск: На телепередатчиках Алтайского края пройдут профилактические работы

Горняк22
18 часов Ago

12 Октября 2021 На телепередатчиках Алтайского края пройдут профилактические работы

С 18 по 20 октября в Алтайском крае запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ. 

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

   График отключений телерадиосигнала в Алтайском крае

Пункт вещания

Дата

Программы

Время

(местное)

 Барнаул

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

20.10.2021

20.10.2021

20.10.2021

20.10.2021

РТРС-1

РТРС-2

Радио России

Маяк

Новое радио

Милицейская волна, Катунь FM

Дети FM

Звезда FM

с          2:00     до        11:00

с          2:00     до        11:00

с          5:00     до        11:00

с          6:00     до        11:00

с          6:00     до        10:00

с          8:00     до        11:00

с          8:00     до        11:00

с          8:00     до        14:00

 Бийск

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

РТРС-1

РТРС-2

Вести FM

Радио России

Маяк

 с         2:00     до        11:00

с         2:00     до        11:00

с         2:00     до        11:00

с         5:00     до        11:00

с         6:00     до        11:00

 Заринск

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

20.10.2021

РТРС-1

РТРС-2

Радио России

Милицейская волна, Катунь FM

с          2:00     до        11:00

с          2:00     до        11:00

с          5:00     до        11:00

с          8:00     до        11:00

Змеиногорск

20.10.2021

20.10.2021

20.10.2021

20.10.2021

РТРС-1

РТРС-2

Милицейская волна, Катунь FM

Радио России

с          10:00   до        16:00

с          10:00   до        16:00

с          10:00   до        16:00

с          10:00   до        16:00

Камень-на-Оби

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

20.10.2021

РТРС-1

РТРС-2

Радио России

Милицейская волна, Катунь FM

с          2:00     до        11:00

с          2:00     до        11:00

с          5:00     до        11:00

с          8:00     до        11:00

Мамонтово

18.10.2021

18.10.2021

20.10.2021

20.10.2021

РТРС-1

Радио России

Милицейская волна, Катунь FM

Алвина FM, Авторадио

с          2:00     до        11:00

с          5:00     до        11:00

с          8:00     до        11:00

с          8:00     до        11:00

Рубцовск

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

20.10.2021

РТРС-1

РТРС-2

Радиоканал МИР

Вести FM

Радио России

Маяк

Милицейская волна, Катунь FM

с          2:00     до        11:00

с          2:00     до        11:00

с          2:00     до        11:00

с          2:00     до        11:00

с          5:00     до        11:00

с          6:00     до        11:00

с          8:00     до        11:00

Степное Озеро

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

20.10.2021

РТРС-1

РТРС-2

Радио России

Милицейская волна, Катунь FM

с          2:00     до        11:00

с          2:00     до        11:00

с          5:00     до        11:00

с          8:00     до        11:00

Чарышское (Усть-Калманский район)

18.10.2021

18.10.2021

18.10.2021

20.10.2021

РТРС-1

РТРС-2

Радио России

Милицейская волна, Катунь FM

с          2:00     до        11:00

с          2:00     до        11:00

с          5:00     до        11:00

с          8:00     до        11:00

 

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: