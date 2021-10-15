Змеиногорск: На телепередатчиках Алтайского края пройдут профилактические работы
12 Октября 2021 На телепередатчиках Алтайского края пройдут профилактические работы
С 18 по 20 октября в Алтайском крае запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».
График отключений телерадиосигнала в Алтайском крае
|
Пункт вещания
|
Дата
|
Программы
|
Время
(местное)
|
Барнаул
|
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
20.10.2021
20.10.2021
20.10.2021
|
РТРС-1
РТРС-2
Радио России
Маяк
Новое радио
Милицейская волна, Катунь FM
Дети FM
Звезда FM
|
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 5:00 до 11:00
с 6:00 до 11:00
с 6:00 до 10:00
с 8:00 до 11:00
с 8:00 до 11:00
с 8:00 до 14:00
|
Бийск
|
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
|
РТРС-1
РТРС-2
Вести FM
Радио России
Маяк
|
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 5:00 до 11:00
с 6:00 до 11:00
|
Заринск
|
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
|
РТРС-1
РТРС-2
Радио России
Милицейская волна, Катунь FM
|
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 5:00 до 11:00
с 8:00 до 11:00
|
Змеиногорск
|
20.10.2021
20.10.2021
20.10.2021
20.10.2021
|
РТРС-1
РТРС-2
Милицейская волна, Катунь FM
Радио России
|
с 10:00 до 16:00
с 10:00 до 16:00
с 10:00 до 16:00
с 10:00 до 16:00
|
Камень-на-Оби
|
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
|
РТРС-1
РТРС-2
Радио России
Милицейская волна, Катунь FM
|
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 5:00 до 11:00
с 8:00 до 11:00
|
Мамонтово
|
18.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
20.10.2021
|
РТРС-1
Радио России
Милицейская волна, Катунь FM
Алвина FM, Авторадио
|
с 2:00 до 11:00
с 5:00 до 11:00
с 8:00 до 11:00
с 8:00 до 11:00
|
Рубцовск
|
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
|
РТРС-1
РТРС-2
Радиоканал МИР
Вести FM
Радио России
Маяк
Милицейская волна, Катунь FM
|
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 5:00 до 11:00
с 6:00 до 11:00
с 8:00 до 11:00
|
Степное Озеро
|
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
|
РТРС-1
РТРС-2
Радио России
Милицейская волна, Катунь FM
|
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 5:00 до 11:00
с 8:00 до 11:00
|
Чарышское (Усть-Калманский район)
|
18.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
|
РТРС-1
РТРС-2
Радио России
Милицейская волна, Катунь FM
|
с 2:00 до 11:00
с 2:00 до 11:00
с 5:00 до 11:00
с 8:00 до 11:00