Змеиногорск: На телепередатчиках Алтайского края пройдут профилактические работы

12 Октября 2021 На телепередатчиках Алтайского края пройдут профилактические работы

С 18 по 20 октября в Алтайском крае запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

График отключений телерадиосигнала в Алтайском крае

Пункт вещания Дата Программы Время (местное) Барнаул 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 20.10.2021 20.10.2021 20.10.2021 РТРС-1 РТРС-2 Радио России Маяк Новое радио Милицейская волна, Катунь FM Дети FM Звезда FM с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 5:00 до 11:00 с 6:00 до 11:00 с 6:00 до 10:00 с 8:00 до 11:00 с 8:00 до 11:00 с 8:00 до 14:00 Бийск 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 РТРС-1 РТРС-2 Вести FM Радио России Маяк с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 5:00 до 11:00 с 6:00 до 11:00 Заринск 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 РТРС-1 РТРС-2 Радио России Милицейская волна, Катунь FM с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 5:00 до 11:00 с 8:00 до 11:00 Змеиногорск 20.10.2021 20.10.2021 20.10.2021 20.10.2021 РТРС-1 РТРС-2 Милицейская волна, Катунь FM Радио России с 10:00 до 16:00 с 10:00 до 16:00 с 10:00 до 16:00 с 10:00 до 16:00 Камень-на-Оби 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 РТРС-1 РТРС-2 Радио России Милицейская волна, Катунь FM с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 5:00 до 11:00 с 8:00 до 11:00 Мамонтово 18.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 20.10.2021 РТРС-1 Радио России Милицейская волна, Катунь FM Алвина FM, Авторадио с 2:00 до 11:00 с 5:00 до 11:00 с 8:00 до 11:00 с 8:00 до 11:00 Рубцовск 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 РТРС-1 РТРС-2 Радиоканал МИР Вести FM Радио России Маяк Милицейская волна, Катунь FM с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 5:00 до 11:00 с 6:00 до 11:00 с 8:00 до 11:00 Степное Озеро 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 РТРС-1 РТРС-2 Радио России Милицейская волна, Катунь FM с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 5:00 до 11:00 с 8:00 до 11:00 Чарышское (Усть-Калманский район) 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 РТРС-1 РТРС-2 Радио России Милицейская волна, Катунь FM с 2:00 до 11:00 с 2:00 до 11:00 с 5:00 до 11:00 с 8:00 до 11:00

Змеиногорский вестник