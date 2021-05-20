Змеиногорск: На средства гранта конкурса инициатив «Я считаю» в Саввушинской школе отремонтируют актовый зал

18 Мая 2021 На средства гранта конкурса инициатив «Я считаю» в Саввушинской школе отремонтируют актовый зал

Саввушинская школа имени Героя Советского Союза Кузьмы Чекаева из Змеиногорского района выиграла грант на реализацию проекта «Подарите жизнь актовому залу». Его авторы — ученик 10 класса Антон Горностаев и ученик 11 класса Егор Дмитриев. Сумма гранта максимальная — 350 тысяч рублей. Также проект получит спонсорскую помощь.

К работе планируют привлечь всех участников образовательного процесса. Например, родители школьников и волонтеры займутся художественным оформлением стен актового зала.

Помещение оборудуют новой мебелью и мультимедийным оборудованием. Это расширит возможности проведения очных и заочных мероприятий — вебинаров, онлайн-олимпиад, пресс-конференций и консультаций. Кроме того, благодаря реализации проекта учащиеся Саввушинской школы смогут совершенствовать свои знания в трансляции радиолинеек, монтаже и демонстрации видеороликов.

В Министерстве образования и науки Алтайского края напоминают, что в этом году на краевой грантовый конкурс на поддержку школьных инициатив «Я считаю» поступило 83 заявки более 30 муниципалитетов региона, одобрены 64 из них.

Справка: «Я считаю» — конкурс школьных инициатив на право получения средств из краевого бюджета для развития объектов школьной инфраструктуры, улучшения учебно-воспитательного процесса, повышения финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся старших классов. Конкурс проводят в рамках подпрограммы «Развитие общего образования в Алтайском крае» государственной программы «Развитие образования в Алтайском крае». Организатором конкурса выступило Министерство образования и науки Алтайского края. Максимальный размер финансовой поддержки одного школьного проекта составляет 350 тысяч рублей.

Официальный сайт Алтайского края

Змеиногорский вестник