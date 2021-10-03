Змеиногорск: На средства гранта конкурса «Я считаю» в Змеиногорской школе №1 обновили гардеробную

30 Сентября 2021 На средства гранта конкурса «Я считаю» в Змеиногорской школе №1 обновили гардеробную

Змеиногорская школа №1 выиграла грант в размере 350 тысяч рублей в рамках конкурса школьных инициатив «Я считаю» на реализацию проекта «Школьная гардеробная».

Как сообщили в Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова, в школе создали комфортные условия в помещении для хранения верхней одежды. Авторы проекта считают, что повысилась заинтересованность учащихся в бережливом отношении к школьному имуществу.

«Проект полностью завершен. Для обновления гардеробной коллектив школы приобрел вешалки, зеркало, банкетки и жалюзи на окна. Также за счет того, что убрали перегородки, стало больше места для размещения вешалок. Ученики и их родители принимали активное участие в ремонте. Весь коллектив школы рад таким изменениям, так как наша гардеробная требовала усовершенствования», — рассказала заместитель директора Змеиногорской школы №1 по воспитательной работе Наталья Королева.

Справка: «Я считаю» — конкурс школьных инициатив на право получения средств из краевого бюджета для развития объектов школьной инфраструктуры, улучшения учебно-воспитательного процесса, повышения финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся старших классов. Мероприятие проводят в рамках подпрограммы «Развитие общего образования в Алтайском крае» государственной программы «Развитие образования в Алтайском крае». Организатором конкурса выступает Министерство образования и науки региона. Максимальный размер финансовой поддержки одного школьного проекта составляет 350 тысяч рублей.

Официальный сайт Алтайского края

Змеиногорский вестник