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Алтайский край

Змеиногорск: На предприятии «Сибирь-Полиметаллы» нашли две сотни нарушений

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

16 Марта 2021 На предприятии «Сибирь-Полиметаллы» нашли две сотни нарушений Сотрудники сибирского управления Ростехнадзора провели плановую выездную проверку предприятия «Сибирь-Полиметаллы». Как оказалось, там не соблюдались требования промышленной безопасности.

На производственных объектах нашли около 200 нарушений, пишут «Вести Алтай». Например,несоблюдение требований промышленной безопасности при ведении взрывных работ и проветривании шахт.

Кроме этого, в одном из забоев Корбалихинского рудника эксплуатируется неисправное электрооборудование, что может привести к аварийной ситуации.

Компании выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений. Также выписали штраф на сумму более 1,2 млн рублей.

Алтапресс

Змеиногорский вестник

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