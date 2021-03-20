Змеиногорск: На предприятии «Сибирь-Полиметаллы» нашли две сотни нарушений

16 Марта 2021 На предприятии «Сибирь-Полиметаллы» нашли две сотни нарушений Сотрудники сибирского управления Ростехнадзора провели плановую выездную проверку предприятия «Сибирь-Полиметаллы». Как оказалось, там не соблюдались требования промышленной безопасности.

На производственных объектах нашли около 200 нарушений, пишут «Вести Алтай». Например,несоблюдение требований промышленной безопасности при ведении взрывных работ и проветривании шахт.

Кроме этого, в одном из забоев Корбалихинского рудника эксплуатируется неисправное электрооборудование, что может привести к аварийной ситуации.

Компании выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений. Также выписали штраф на сумму более 1,2 млн рублей.

Алтапресс

Змеиногорский вестник