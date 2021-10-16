Змеиногорск: На границе найден потерявшийся подросток

13 Октября 2021 На границе найден потерявшийся подросток

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю во взаимодействии с сотрудниками Пограничной службы КНБ Республики Казахстан спасен заблудившийся подросток.

6 октября от зарубежных коллег поступила информация о том, что они осуществляют поиск семнадцатилетнего подростка, который пропал без вести вблизи границы.

В рамках реализации механизма согласованной охраны российско-казахстанской границы пограничным управлением незамедлительно приняты исчерпывающие меры по поиску пропавшего молодого человека.

В результате, 8 октября на территории Угловского района Алтайского края при помощи члена ДНД сотрудниками пограничного управления обнаружен неизвестный, приметы которого совпали с описанием внешности потерявшегося иностранного подростка.

В целях сохранения жизни и здоровья молодого человека, который более двух суток находился без воды и еды, пограничники незамедлительно доставили несовершеннолетнего в ближайший медицинский пункт с.Павловка, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, а на пограничной заставе обеспечен горячей пищей.

В дальнейшем, спасенный молодой человек в рамках взаимодействия передан сопредельной стороне установленным порядком.

Змеиногорский вестник