ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: На бульваре Гагарина в Змеиногорске установили арт-объект

Горняк22
20 часов Ago

6 Мая 2021 На бульваре Гагарина в Змеиногорске установили арт-объект Земной шар с подсветкой сейчас устанавливают на бульваре Гагарина.
Именно такой видел землю из космического корабля первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, в честь которого змеиногорцы назвали этот бульвар.
Теперь у нас, и гостей города, есть еще одно замечательное место для фотосессий, прогулок и отдыха.
Напоминаем, что новые объекты охраняют камеры видеонаблюдения. Надеемся, что жители Змеиногорска и гости города будут бережно относится к этой красоте.

Змеиногорский вестник

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