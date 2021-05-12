Змеиногорск: На бульваре Гагарина в Змеиногорске установили арт-объект

6 Мая 2021 На бульваре Гагарина в Змеиногорске установили арт-объект Земной шар с подсветкой сейчас устанавливают на бульваре Гагарина.

Именно такой видел землю из космического корабля первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, в честь которого змеиногорцы назвали этот бульвар.

Теперь у нас, и гостей города, есть еще одно замечательное место для фотосессий, прогулок и отдыха.

Напоминаем, что новые объекты охраняют камеры видеонаблюдения. Надеемся, что жители Змеиногорска и гости города будут бережно относится к этой красоте.

Змеиногорский вестник