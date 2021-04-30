ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Змеиногорск: На Алтае рассылают фейк о запрете продажи спиртного на праздники

Горняк22
8 часов Ago

27 Апреля 2021 На Алтае рассылают фейк о запрете продажи спиртного на праздники На Алтае рассылают фейк о запрете продажи спиртного на праздники.

При этом источники ссылаются на сообщения Роспотребнадзора, пресс-службу УМВД и слова Дмитрия Медведева. Изначально такую информацию опубликовало сатирическое агентство «Панорама», которое известно фейковыми новостями. При этом на сайте указано, что «все без исключения приведенные материалы являются сатирой и выдумкой».

Тем временем Роспотребнадзор в соцсетях уже опроверг данный запрет.

Ранее сообщалось, что мэр Барнаула Вячеслав Франк ввел запрет на продажу алкоголя 9 мая. Эти ограничения вводятся в праздник каждый год.
https://tolknews.ru/obsestvo/54977-rospotrebnadzor-oproverg-zapret-prodazhi-alkogolya-na-prazdnikah?… 

Змеиногорский вестник

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