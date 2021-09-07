Змеиногорск: На 3 сентября от коронавирусной инфекции в крае скончались 25 человек

3 Сентября 2021 На 3 сентября от коронавирусной инфекции в крае скончались 25 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 245 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 335 пациентов, умерло 25 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 71167 человек, в т.ч. 5018 детей. Выздоровели всего 54142 человека (+ 335). Умерло 4 774 человека (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 636 человек (+ 23); иные причины смерти – 1 138 человек (+ 2).

По состоянию на 3 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 678 человек.

Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 536, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 212.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2678-339=1002.

24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

240 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 245 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 67, Рубцовск – 14, Бийск – 13, Камень-на-Оби – 8, Новоалтайск – 7, Славгород-6, Алейск, Заринск – по 5 заболевших, Локтевский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Ельцовский, Калманский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный районы – по 2 заболевших, Завьяловский, Заринский, Ключевский, Краснощековский, Крутихинский, Романовский, Тогульский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25222, Алейск — 1193, Алейский район — 539, Алтайский район — 337, Баевский район — 197, Белокуриха — 380, Бийск — 6273, Бийский район — 806, Благовещенский район — 836, Бурлинский район — 431, Быстроистокский район — 125, Волчихинский район — 499, Егорьевский район — 422, Ельцовский район — 105, Завьяловский район — 368, Залесовский район — 353, Заринск — 1945, Заринский район — 296, ЗАТО Сибирский — 166, Змеиногорский район — 794, Зональный район — 360, Калманский район — 683, Камень-на-Оби — 1025, Каменский район — 368, Ключевский район — 404, Косихинский район — 370, Красногорский район — 114, Краснощековский район — 277, Крутихинский район — 362, Кулундинский район — 821, Курьинский район — 326, Кытмановский район — 235, Локтевский район — 967, Мамонтовский район — 421, Михайловский район — 705, Немецкий национальный район — 414, Новичихинский район — 354, Новоалтайск — 1954, Павловский район — 847, Панкрушихинский район — 162, Первомайский район — 1196, Петропавловский район — 240, Поспелихинский район — 817, Ребрихинский район — 677, Родинский район — 444, Романовский район — 237, Рубцовск — 4854, Рубцовский район — 665, Славгород — 1567, Смоленский район — 300, Советский район — 207, Солонешенский район — 172, Солтонский район — 224, Суетский район — 78, Табунский район — 359, Тальменский район — 1046, Тогульский район — 316, Топчихинский район — 630, Третьяковский район — 355, Троицкий район — 384, Тюменцевский район — 315, Угловский район — 298, Усть-Калманский район — 394, Усть-Пристанский район — 329, Хабарский район — 239, Целинный район — 326, Чарышский район — 224, Шелаболихинский район — 384, Шипуновский район — 696, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 881 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 44314 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 71167 заболевших: 16422 – у больных внебольничной пневмонией, 46211 – у заболевших ОРВИ, в 8534 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1977540 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 238,0 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5680 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5918 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 03.09.2021 прививается 635831 человек, в том числе: 118 287 человек получили первую прививку; 515 733 человека полностью привиты (получили две прививки); 1 811 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник