Змеиногорск: Мурашко заявил о готовности ВОЗ признать российскую вакцину «Спутник V»

2 Октября 2021 Мурашко заявил о готовности ВОЗ признать российскую вакцину «Спутник V» Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все барьеры для регистрации «Спутника V» в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты. Как сообщает ТАСС, заявление о готовности ВОЗ признать российскую вакцину прозвучало в ходе брифинга в Женеве, где проходит неформальная встреча членов исполнительного комитета организации.

Мурашко сообщил, что вопрос включения «Спутник V» в перечень препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения в борьбе с коронавирусом, был поднят в ходе встречи с генеральным директором этой организации Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Глава российского Минздрава заявил, что позиция России была услышана и стороны «полностью сняли на сегодняшний день все вопросы».

«Заявителю — компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, — необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг — это все-таки административная процедура, — и это будет рассматриваться, — сказал Мурашко. — На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ».

Ранее Мурашко провел встречу с генеральным директором ВОЗ. Гебрейесус назвал прошедшие переговоры конструктивными и поблагодарил российского министра за эффективный диалог. Одной из поднимавшихся во время встречи тем как раз стала процедура включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

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Змеиногорский вестник