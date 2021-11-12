ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Мурашко назвал число заболевших COVID-19 среди привитых

Горняк22
20 часов Ago

10 Ноября 2021 Мурашко назвал число заболевших COVID-19 среди привитых Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число заболевших COVID-19 среди привитых от коронавируса россиян — даже в условиях распространения дельта-штамма оно не превышает 3-4 процента. Его слова в среду, 10 ноября, приводит ТАСС.
В свою очередь, по данным из Венгрии, где российским препаратом «Спутник V» привито более миллиона человек, число заболевших COVID-19 среди вакцинированных — не более 0,4 процента.

«Это очень хороший результат», — заявил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее министр сообщил, что нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих. Кроме того, значительно быстрее развивается так называемая фаза осложнения у пациентов. На данный момент в России госпитализированы 258 тысяч человек.

Глава Минздрава сообщил также о том, что первый компонент отечественной вакцины от COVID-19 получили уже более 62 миллионов россиян. По его словам, на сегодняшний день нельзя точно сказать, какой уровень антител сможет полностью защитить от инфекции.

По данным на 9 ноября, в стране за сутки выявили 39 160 новых случаев коронавируса. Общее число заражений по стране с начала пандемии достигло 8 873 655.
https://lenta.ru/news/2021/11/10/boleut/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней...
Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Волчихинском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью рабочего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального...
Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Славгороде молодой человек предстанет перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего...
Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае двое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
Собранные Благовещенским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
19 часов Ago
 Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего...

Читать по теме:

ВТОПЕ: