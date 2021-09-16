Змеиногорск: Мужчины с 2022 года смогут получать маткапитал

13 Сентября 2021 Мужчины с 2022 года смогут получать маткапитал

С 2022 года в России начнут выдавать материнский капитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Инициатива предусмотрена поправками в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Изменения в законодательство позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал», — пояснили в министерстве.

Законопроект разработали по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Он поступит в кабмин 29 сентября, а в Госдуму его внесут до конца года. Сумма на реализацию законопроекта в 10,46 млрд рублей уже предусмотрена в федеральном бюджете на 2022 год.

Амител

Змеиногорский вестник