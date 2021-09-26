Змеиногорск: «Мы не умеем считать бедных»: Томенко не поверил официальной статистике по малоимущим

23 Сентября 2021 "Мы не умеем считать бедных": Томенко не поверил официальной статистике по малоимущим

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласен с тем, что количество жителей региона, находящихся за чертой бедности, может вырасти по итогам года. Об этом он заявил на заседании краевого правительства, прошедшем 22 сентября. Сейчас малоимущими признаны почти 405 тысяч жителей края, всего же в регионе проживает 2,3 млн человек. Поиск «рецептов» по сокращению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума затянулся почти на два часа. Выход, в конце концов, всё-таки был найден.

«Я бы просил вас быть поаккуратнее»

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура напомнила на заседании кабмина, что региональную программу по сокращению уровня бедности приняли в 2020 году. Она предусматривает повышение доходов, развитие социальной помощи и др. Сейчас доля малоимущих в Алтайском крае составляет 17,5%, или 404,7 тысячи человек. По планам, к 2030 году число бедных в крае должно снизиться в два раза – до 8,8%. «То есть примерно 200 тысяч человек должны выйти из этой зоны», – отметил Томенко.

А между тем по прогнозам, который озвучила Надежда Капура, по итогам 2021 года доля бедных в крае может вырасти с 17,5% до 19,2% (примерно до 450 тысяч человек, – прим. ред.). Объяснений негативной тенденции не последовало, и тогда Виктор Томенко перешёл к вопросам. «Я бы просил вас аккуратно оперировать этими терминами, – обратился он к Капуре. – Информационное пространство сейчас и так накалено, до сих пор не может отойти от предвыборных эмоций».

Губернатор несколько раз в ходе заседания попытался выяснить, почему профильные ведомства считают, что показатель уровня бедности может увеличиться. По оценке главы региона (об этом же говорит и официальная статистика), зарплаты, пенсии и социальные пособия стабильно растут, поэтому число бедных должно сокращаться. Однако происходит наоборот.

«У меня остаются сомнения насчёт этих 400 тысяч человек. Кто это такие, – стал спрашивать Томенко о жителях края, которые не дотягивают до прожиточного минимума. – Мы не умеем считать бедных». Министр социальной защиты Наталья Оськина попробовала разъяснить ситуацию. По её словам, непосредственно к бедным относятся только 144 тысячи человек, остальные – это члены семей, так как их совокупный доход также оказывается недостаточным для приемлемого уровня. Однако губернатор выразил недоумение.

«Как у нас может подрасти бедность, когда зарплаты растут, выплачиваются социальные выплаты, в том числе и несколько новых мер соцподдержки появилось в 2020-2021 году, пенсии понемногу, но тоже растут. Что такое происходит? Откуда эта цифра в 19,2%, я, ей-богу, не пойму», – не в первый раз задал своим подчинённым риторический вопрос недоумевающий Томенко.

Ему ответила Надежда Капура. По словам начальника управления, увеличение бедных объясняется несколькими причинами. «Это рост числа семей с детьми, потерявших существенно в доходах за пандемийный год. Кроме того, выросла доля экономически неактивного населения, сократилось число жителей с личным подсобным хозяйством, а также уменьшилось количество предпринимателей. Всё это и сказалось в худшую сторону на уровне доходов», – отметила спикер. Ещё один негативный фактор, ударивший по благосостоянию жителей края, – инфляция.

«100 тысяч на человека? Так можно выйти из бедности»

Виктор Томенко обратился за поддержкой к министру финансов Даниле Ситникову. «У нас же прирост подоходного налога, вот мы недавно с вами обсуждали, идёт практически на 10-12% в год. Так с чего же тогда так происходит? Рожать больше не стали, население не растёт. Прожиточный минимум не подскакивал. В чём причина, почему число бедных у нас должно вырасти, я решительно не понимаю», – опять выразил несогласие Томенко.

Ответа вновь не последовало.

Министр Наталья Оськина обратила внимание на конкретную помощь бедным со стороны государства. Она рассказала о мерах социальной поддержки семей с детьми и о развитии в крае системы социальных контрактов.

Министр подчеркнула: треть алтайских семей, обратившихся за поддержкой в органы соцзащиты, преодолели бедность, а это около 3 тысяч человек.

Но и эти данные вызвали критику со стороны губернатора. «Вы говорили, что объём финансирования составил 300 млн на 3 тысячи человек, включая грудных младенцев и немощных стариков. Так? То есть на каждого в среднем приходится по 100 тысяч рублей. Конечно, так можно выйти из зоны бедности», – сделал вывод глава региона.

Возражать Томенко никто не стал, и губернатор решил положить конец затянувшейся дискуссии. Подводя итог заседанию правительства, глава региона указал, что есть некоторые вопросы и к методике – кого считать бедным: «Допустим, уровень дохода 10 500 рублей и человек уже считается малоимущим (прожиточный минимум в регионе составляет 10 660 рублей, – прим. ред.), если же чуть выше этой суммы – всё, он уже покинул эту категорию. Но цена вопроса для преодоления этой планки различная: где-то требуется совсем незначительная помощь, в других случаях – гораздо большие цифры».

Губернатор поручил Минсоцзащиты перейти к адресной работе с жителями, которые входят в категорию людей с доходами ниже прожиточного минимума. «Мы имеем целевое значение, которое должны конкретные семьи, люди перешагнуть, и над этим надо работать. Во всех странах мира во все времена, если власти собираются бороться с бедностью, – это целенаправленная работа», – поставил задачу Томенко.

Амител

Змеиногорский вестник