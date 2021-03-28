ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: МВД предложило лишать свободы за рецидив пьяного вождения

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

25 Марта 2021 МВД предложило лишать свободы за рецидив пьяного вождения

Министерство внутренних дел России предложило ужесточить наказание за пьяное вождение, в том числе и лишать свободы за рецидив нарушения. Подробности законопроекта ведомство сообщило РИА Новости.

В частности, предлагается дополнить статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) частью, закрепляющей наказание за повторное вождение в нетрезвом виде для тех, кто уже имеет аналогичную судимость. Нарушителям может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет. Вместе с этим, их лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Другим возможным видом наказания могут стать исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы до трех лет. В этом случае занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью нельзя будет также до шести лет.

Лента РУ

Змеиногорский вестник

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайская учительница забрала 2 млн подъемных денег и уволилась из школы

Мар 28, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar