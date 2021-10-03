Змеиногорск: МРОТ в России с 2022 года вырастет до 13 617 рублей

1 Октября 2021 МРОТ в России с 2022 года вырастет до 13 617 рублей

Правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января до 13 617 рублей. Законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке сказано, что показатель вырастет на 825 рублей, на 6,4%. Это поможет повысить зарплату 2,7 миллиона людей, почти половина которых работает в госучреждениях.

Средства на реализацию законопроекта предусмотрены на 2022 год в соответствующих бюджетах. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 17,4 миллиарда рублей.

Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Амител

Змеиногорский вестник