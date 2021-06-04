ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Мототуристы проведут ежегодный слет «Ветер странствий»

Горняк22
11 часов Ago

31 Мая 2021 Мототуристы проведут ежегодный слет «Ветер странствий»

12-14 июня клуб мототуристов «Мастер» проводит слет авто и мототуристов «Ветер Странствий»
Слет уже стал хорошей традицией и собирает любителей путешествий на мотоциклах и автомобилях, джиперов, романтиков и путешественников!
В этом году поклонники туризма «на колесах» соберутся на берегу Колыванского озера — жемчужине Алтая, гордости Змеиногорского района.

Программа слета

12 июня

Базовый лагерь будет расположен на восточном берегу озера Колыванского (Старая деревня)
15.00 археологическая экскурсия с гидом «Тайны древнего мира»
21.00 «Большой туристический костер»

Заезд участников до 23.00

13 июня

10.00 старт соревнований по технике авто-мототуризма:
— слалом линейный
— слалом Мальтийский крест
— медленная езда (мото)
— триал
15.00 старт ралли вокруг озера
17.00 Пеший поход на гору Большуха (для желающих)
20.00 Награждение победителей соревнований

14 июня

11.00 Старт внедорожного рейда (оз.Колыванское- оз.Быковское-оз.Мертвое- Змеиногорск. 40 км).

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Правительство Алтайского края и Группа «Черкизово» заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве

Катунь24: Правительство Алтайского края и Группа «Черкизово» заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве

Горняк22
4 часа Ago
Губернатор края Виктор Томенко и генеральный директор публичного акционерного общества «Группа Черкизово» Сергей Михайлов на Петербургском экономическом форуме провели переговоры...

Читать по теме:

ВТОПЕ: