Змеиногорск: Мототуристы проведут ежегодный слет «Ветер странствий»

31 Мая 2021 Мототуристы проведут ежегодный слет «Ветер странствий»

12-14 июня клуб мототуристов «Мастер» проводит слет авто и мототуристов «Ветер Странствий»

Слет уже стал хорошей традицией и собирает любителей путешествий на мотоциклах и автомобилях, джиперов, романтиков и путешественников!

В этом году поклонники туризма «на колесах» соберутся на берегу Колыванского озера — жемчужине Алтая, гордости Змеиногорского района.

Программа слета

12 июня

Базовый лагерь будет расположен на восточном берегу озера Колыванского (Старая деревня)

15.00 археологическая экскурсия с гидом «Тайны древнего мира»

21.00 «Большой туристический костер»

Заезд участников до 23.00

13 июня

10.00 старт соревнований по технике авто-мототуризма:

— слалом линейный

— слалом Мальтийский крест

— медленная езда (мото)

— триал

15.00 старт ралли вокруг озера

17.00 Пеший поход на гору Большуха (для желающих)

20.00 Награждение победителей соревнований

14 июня

11.00 Старт внедорожного рейда (оз.Колыванское- оз.Быковское-оз.Мертвое- Змеиногорск. 40 км).

Змеиногорский вестник