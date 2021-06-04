Змеиногорск: Мототуристы проведут ежегодный слет «Ветер странствий»
31 Мая 2021 Мототуристы проведут ежегодный слет «Ветер странствий»
12-14 июня клуб мототуристов «Мастер» проводит слет авто и мототуристов «Ветер Странствий»
Слет уже стал хорошей традицией и собирает любителей путешествий на мотоциклах и автомобилях, джиперов, романтиков и путешественников!
В этом году поклонники туризма «на колесах» соберутся на берегу Колыванского озера — жемчужине Алтая, гордости Змеиногорского района.
Программа слета
12 июня
Базовый лагерь будет расположен на восточном берегу озера Колыванского (Старая деревня)
15.00 археологическая экскурсия с гидом «Тайны древнего мира»
21.00 «Большой туристический костер»
Заезд участников до 23.00
13 июня
10.00 старт соревнований по технике авто-мототуризма:
— слалом линейный
— слалом Мальтийский крест
— медленная езда (мото)
— триал
15.00 старт ралли вокруг озера
17.00 Пеший поход на гору Большуха (для желающих)
20.00 Награждение победителей соревнований
14 июня
11.00 Старт внедорожного рейда (оз.Колыванское- оз.Быковское-оз.Мертвое- Змеиногорск. 40 км).