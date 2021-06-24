Змеиногорск: Мотоклуб «Ночные волки» совершил пробег на территории Алтайского оптико-лазерного центра имени Г.С. Титова

22 Июня 2021 Мотоклуб «Ночные волки» совершил пробег на территории Алтайского оптико-лазерного центра имени Г.С. Титова

Представители всероссийского мотоклуба «Ночные волки» в ходе мотопробега, посвященного 60-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина, посетили Алтайский оптико-лазерный центр имени Г.С. Титова (ОЛЦ им. Г.С. Титова, входит в НПК «СПП» Госкорпорации «Роскосмос»).

Мотопробег начался 10 июня и продлится по 15 июля 2021 по маршруту: г. Москва — Московская область — г. Екатеринбург — г. Омск — г. Змеиногорск — г. Красноярск — Космодром Восточный — г. Хабаровск — г. Владивосток.

В ходе мотопробега русские мотоциклисты уже посетили ряд ключевых предприятий ракетно-космической отрасли — РКК «Энергия», Центр управления полетами ЦНИИмаш, НПО автоматики, ПО «Полет» — филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Алтайский оптико-лазерный центр НПК «СПП» и сейчас нацелены на посещение космодрома Восточный, где запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Алтайский оптико-лазерный центр — уникальный российский центр оптических наблюдений. В состав АОЛЦ входят две наземные оптико-лазерные системы и объекты инфраструктуры — дороги, ЛЭП, гостиница, здания центров управления и т.д. Первая НОЛС оснащена телескопом траекторных измерений (, имеющим диаметр главного зеркала 0,6 м. Введена в эксплуатацию в 2006 году вместе с объектами инфраструктуры. Основное назначение ̶ получение высокоточной траекторной (дальномерной и угломерной) и фотометрической информации об отечественных космических аппаратах при их выведении, развертывании и функционировании на орбитах высотой до 36 000 км.

Введение в эксплуатацию второй наземной оптико-лазерной системы с телескопом информационным (диаметр главного зеркала 3,12 м) намечено на 2022 год. В настоящее время готовится к монтажу сам телескоп. Его масса около 100 тонн, он устанавливается на доминирующей вершине высотой 624 м в укрытии диаметром около 20 м, высотой 22 м. Телескоп позволит проводить оценку состояния конструктивных элементов аварийных космических аппаратов, а также оценивать их ориентацию.

АОЛЦ им. Г.С. Титова создан в 2002 году как филиал акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения».

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НПК «СПП» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2007 года № 1391 на базе ФГУП «НИИ ПП». Является головной организацией Госкорпорации «Роскосмос» по разработке, производству и испытаниям систем прецизионного приборостроения различных типов.

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Змеиногорский вестник