Змеиногорск: Москвичка умерла от ковида, намеренно заразив себя, двух дочек и мужа

21 Октября 2021 Москвичка умерла от ковида, намеренно заразив себя, двух дочек и мужа Медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд рассказал в своем Facebook про жительницу Москвы, умершую от ковида.

Брандт сообщил, что умерла его знакомая — об этом ему написал товарищ, переписку с которым опубликовал медик.

Судя по общению врача с другом, 42-летняя москвичка где-то прочитала, что если заразиться от человека, болеющего ковидом в легкой форме, то тоже легко переболеешь.

В итоге женщина решила заразить всю семью — себя, мужа и двух маленьких дочерей.

«Повезла девочек в гости к подруге, которая легко болела», — говорится в переписке.

После этого младшая девятилетняя дочь заболела и практически сразу попала в реанимацию. Старшая дочь и супруг перенесли ковид без таких серьезных последствий.

Женщина «до последнего дома лежала, задыхаясь уже». Муж заставил обратиться в больницу, но было уже поздно — врачи не смогли спасти.

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете», — обратился Бранд к своим подписчикам.

https://altapress.ru/zhizn/story/moskvichka-umerla-ot-kovida-namerenno-zaraziv-sebya-dvuh-dochek-i-m…

Змеиногорский вестник