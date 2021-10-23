ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Москвичка умерла от ковида, намеренно заразив себя, двух дочек и мужа

Горняк22
17 часов Ago

21 Октября 2021 Москвичка умерла от ковида, намеренно заразив себя, двух дочек и мужа Медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд рассказал в своем Facebook про жительницу Москвы, умершую от ковида.
Брандт сообщил, что умерла его знакомая — об этом ему написал товарищ, переписку с которым опубликовал медик.
Судя по общению врача с другом, 42-летняя москвичка где-то прочитала, что если заразиться от человека, болеющего ковидом в легкой форме, то тоже легко переболеешь.
В итоге женщина решила заразить всю семью — себя, мужа и двух маленьких дочерей.

«Повезла девочек в гости к подруге, которая легко болела», — говорится в переписке.
После этого младшая девятилетняя дочь заболела и практически сразу попала в реанимацию. Старшая дочь и супруг перенесли ковид без таких серьезных последствий.

Женщина «до последнего дома лежала, задыхаясь уже». Муж заставил обратиться в больницу, но было уже поздно — врачи не смогли спасти.

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете», — обратился Бранд к своим подписчикам.
https://altapress.ru/zhizn/story/moskvichka-umerla-ot-kovida-namerenno-zaraziv-sebya-dvuh-dochek-i-m…

  • ГОРНЯК22 24.10.2021

Змеиногорский вестник

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