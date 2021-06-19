Змеиногорск: Москва и Подмосковье объявлены неблагополучной зоной

16 Июня 2021 Москва и Подмосковье объявлены неблагополучной зоной На фоне резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Москве и Подмосковье власти решили прибегнуть к административному увеличению показателей по вакцинации. По распоряжению главных санитарных врачей субъектов владельцы магазинов, кафе и ресторанов, банков, таксопарков, салонов красоты и фитнес-центров, администрации музеев, театров и структур столичной мэрии должны вакцинировать 60% своих сотрудников. Процедура должна быть организована в сжатые сроки и полностью закончена до 15 августа. Отчитываться о привитых сотрудниках, причем с указанием их мобильных телефонов работодателям предлагается через портал столичной мэрии, говорится в указе градоначальника.

Постановление «о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям» издала главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева. Речь о профилактической вакцинации не менее 60% списочной численности работников на предприятиях торговли, общепита, в салонах красоты и фитнес-центрах, прачечных, химчистках, клиентских подразделениях банков и почты, «транспорта общего пользования и такси», в образовательных и медицинских учреждениях. Кроме того, организовать вакцинацию сотрудников должны администрации музеев, театров, кинотеатров, развлекательных центров, детских комнат и лагерей, а также государственные гражданские и муниципальные служащие.

Вакцинация должна пройти в сжатые сроки. Так, до 15 июля, говорится в документе, работодателям поручено «организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной», а до 15 августа — закончить вакцинацию 60% списочной численности сотрудников.

Вслед за Москвой об аналогичных мерах по вакцинации объявили и власти Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал понять, что обязательные прививки помогут «избежать новых ограничений».

Напомним, в декабре 2020 года Минздрав РФ внес прививку от коронавируса в национальный календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. После этого возникла дискуссия о правомерности такого решения и добровольности процедуры. В федеральном Роспотребнадзоре разъясняли, что вакцинация добровольна, но главные государственные санитарные врачи субъектов России наделены полномочиями «выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». После этого процедура становится фактически обязательной.

В своем постановлении Елена Андреева ссылается на ст. 51 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В ней как раз и говорится, что главные санитарные врачи вправе «при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления» по нескольким поводам, в том числе о «проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

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Змеиногорский вестник