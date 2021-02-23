Змеиногорск: Московский Музей Победы приглашает жителей Алтайского края на онлайн-программу в честь Дня защитника Отечества

19 Февраля 2021 Московский Музей Победы приглашает жителей Алтайского края на онлайн-программу в честь Дня защитника Отечества Защитникам Отечества посвятит онлайн-программу 23 февраля московский Музей Победы. Интернет-пользователи встретятся с авторами и исполнителями военных песен, узнают о подвигах героев Великой Отечественной во время бесплатных zoom-экскурсий и видеопередач. Присоединиться к праздничной программе можно на сайте музея https://victorymuseum.ru/.

Подарком ко Дню защитника Отечества станут бесплатные zoom-экскурсии для всех желающих. Любители истории смогут попасть на них в 13.00 и в 17.30 (время мск). Благодаря современным технологиям виртуальные посетители побывают в Зале исторической правды, экспозиции «Подвиг Армии», диораме «Контрнаступление под Москвой». Гиды расскажут о защитниках Отечества — героях Великой Отечественной войны и их самоотверженных поступках.

Зрителей ждут на онлайн-концерте клуба военной авторской песни «Ветер Побед». Свои музыкальные композиции гостям представят лучшие авторы-исполнители военной песни – ветераны и участники боевых действий. Песни о Великой Отечественной, о героях войны и о любви к Родине исполнят известные и начинающие артисты во время музыкальной программы, которая пройдет в рамках фестиваля «Журавли Победы».

На просмотр фильма «Они сражались за Родину» пригласит виртуальных посетителей онлайн-кинотеатр Музея Победы. Лента рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы.

Кроме того, в этот день в рамках онлайн-телевидения Музея Победы на сайте выйдет серия исторических видеосюжетов. Например, ролик о танкетке Т-27, которая участвовала в боях еще в 1930-х годах — на озере Хасан, у реки Халхин гол, а в первый, самый сложный год Великой Отечественной служила тягачом и танком поддержки пехоты. Еще одну передачу посвятят Валентине Гризодубовой, первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза (1938). Онлайн-гости узнают о судьбе отважной летчицы, которая в годы войны командовала авиаполком и лично совершила около 200 боевых вылетов.

Полностью программа на 23 февраля размещена на сайте музея https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-zashchitnika-otechestva2021/.

Змеиногорский вестник