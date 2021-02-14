Змеиногорск: Мошенники вновь решили воспользоваться именем Виктора Томенко • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Мошенники вновь решили воспользоваться именем Виктора Томенко

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

11 Февраля 2021 Мошенники вновь решили воспользоваться именем Виктора Томенко

Неизвестные присылают алтайским предпринимателям письма с поддельной подписью губернатора Виктора Томенко. В региональном правительстве отметили, что никакого отношения к этой рассылкой не имеют.

«В письмах содержится просьба принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ. Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются. Эти письма являются фейками. Не доверяйте мошенникам. В случае поступления таких писем обращайтесь в полицию», – заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

Напомним, это не первый подобный случай в регионе. В 2019 году предприниматели также получали подобные письма якобы от имени главы региона. Тогда злоумышленники от имени Томенко просили поддержать «обустройство 82 квартир», а сумма добровольного взноса составляла 101 тысячу рублей. 

Амител

Змеиногорский вестник

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