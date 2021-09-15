Змеиногорск: Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах

10 Сентября 2021 Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Чтобы получить доступ к личным данным, злоумышленники используют следующую схему: присылают на почту письмо, в котором сообщают, что из-за технической ошибки на портале госуслуг вы больше не прикреплены к поликлинике по месту жительства. Затем мошенники предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса. Если вы последуете совету — ваши логин и пароль попадут в руки недобросовестных граждан.

«Злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм», — предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он посоветовал внимательно проверять набор букв в адресной строке, так как злоумышленники используют сайт-двойник госуслуг.

«Если вы все же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета и сообщите техподдержке портала о мошенниках», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

И еще один дельный совет: в настройках на сайте госуслуг выберите «вход с подтверждением по sms», и тогда вам на смартфон будет приходить одноразовый код.

Кстати, не так давно на портале госуслуг появился раздел о борьбе с мошенниками. Он называется «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» и содержит практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам.

РГ

Змеиногорский вестник