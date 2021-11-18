Змеиногорск: Молодежь провела акции против табакокурения

16 Ноября 2021 Молодежь провела акции против табакокурения

Акция «Молодежный патруль — против курения», посвящённая Международному дню отказа от курения прошла в Змеиногорском районе.

В числе тех, кто уже принял в ней участие волонтерский отряд «Радуга цвета», который обратился с призывом к здоровому образу жизни и отказу от курения к ученикам Октябрьской школы.

Такое же мероприятие проходило и на базе Саввушинского Дома культуры. Там были сделаны и розданы листовки с информацией о Международном Дне отказа от курения, о вреде всевозможных курительных смесей и вейпов, а также о преимуществах здорового образа жизни. Подобные акции прошли и в других местах Змеиногорского района.

Змеиногорский вестник