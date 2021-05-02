Змеиногорск: Можно ли в Чистый четверг печь куличи и красить яйца на Пасху

29 Апреля 2021 Можно ли в Чистый четверг печь куличи и красить яйца на Пасху

Самые отчаянные хозяйки начинают готовить главные блюда пасхального стола уже в Чистый четверг. Однако чтобы все было правильно, следует учесть некоторые тонкости. Рассказываем, что можно готовить в этот день.

1

Когда начинают печь куличи на Пасху?

Если вы хотите освятить их в храме, то начинайте приготовления уже сегодня, в Чистый четверг. Однако есть важный момент: нельзя приступать к готовке до тех пор, пока не будут закончены все дела по дому. Если вы планируете провести генеральную уборку, то сначала займитесь ею.

Яйца принято красить утром в Великий (он же Чистый) четверг. Куличи можно выпекать, например, в субботу утром. Обычно освящение еды в храме происходит вечером в субботу или ранним воскресным утром.

Если же вы решили печь куличи в Чистый четверг, то вполне можете этим заняться.

Кстати, напоминаем, что в этом году из-за пандемии коронавируса лучше отказаться от похода в храм. Даже священники рекомендуют остаться дома в Великий праздник, утверждая, что в этом нет никакого греха.

2

Так в субботу нужно печь или в Чистый четверг?

И так и так будет правильно. Помните, что время приготовления бывает разным, это зависит от рецепта.

Например, классическое дрожжевое тесто для кулича, которое подходит два раза и долго вымешивается вручную, готовится около пяти-шести часов. Эти куличи должны долго остывать, выносить выпечку на холодный воздух нельзя. Потом их покрывают глазурью, украшают. Так что, опять же, если вы планируете пойти на службу в храм, то лучше заняться приготовлением в Чистый четверг.

Если же у вас рецепт, который не занимает много времени, а Чистый четверг вы планируете посвятить генеральной уборке дома, то, пожалуйста, готовьте в субботу.

3

А в пятницу на Страстной неделе можно печь куличи?

Нежелательно. Вот в этот день лучше отказаться от всех дел по дому. По крайней мере, до времени распятия Христа (15:00). Это самый скорбный день в году. В этот день даже обед не готовят – едят сырые овощи и хлеб, испеченный ранее. Пятницу лучше посвятить молитвам и чтению Евангелия.

4

А в Светлое Христово Воскресение можно печь куличи?

В воскресенье люди отмечают праздник Пасхи. В этот день нельзя заниматься какой-либо работой. Лучше, если все дела уже будут завершены в субботу.

Амител

Змеиногорский вестник