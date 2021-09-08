Змеиногорск: Можно ли ставить прививку от гриппа, если уже поставил от коронавируса?

6 Сентября 2021 Можно ли ставить прививку от гриппа, если уже поставил от коронавируса?

Кажется, большинство из нас забыли, что кроме коронавируса в мире есть и другие болезни, тоже опасные. Например, грипп, который имеет множество осложнений и защититься от которого можно тоже с помощью вакцинации. И сейчас в Алтайском крае как раз разворачивается активная прививочная кампания против гриппа. А ждут его в нашем регионе в ноябре-декабре. Стоит ли ставить прививку от гриппа и как она «сочетается» с вакциной от коронавируса, узнала наш корреспондент Мария Лаврищева.

Интересный факт: осенью 2020 года ни одного случая заболевания гриппом в Алтайском крае не зарегистрировали.

1

Какой вакциной прививают от гриппа на Алтае осенью-2021?

Вакциной «Квадри Ультрикс». Как сообщила во время пресс-конференции главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Переладова, первая партия этой вакцины в количестве 411 тысяч доз уже поступила в регион. Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства. Либо – обратиться в мобильные пункты вакцинации.

2

Что это за вакцина и насколько она эффективна?

«Квадри Ультрикс» – первая в России вакцина, которая содержит антигены сразу четырёх штаммов гриппа: подтипов A (H1N1) и A (H3N2) и типа B, линий Yamagata и Victoria.

По словам Ирины Переладовой, эффективность вакцины высокая, так как она способна защитить сразу от четырёх типов вируса гриппа.

Елена Азарова, главный врач барнаульской городской поликлиники № 1 отметила, что «Квадри Ультрикс» используется в крае уже третий год. Эксперт подтверждает, что прививка себя хорошо зарекомендовала: хотя некоторые и говорят, что переносят её тяжело, но иммунитет вырабатывается быстро.

«Мы регулярно участвуем в исследованиях на наличие антител к данной вакцине. И у наших пациентов показываются достаточно высокие значения антител», – сообщила Азарова.

3

А какие побочные эффекты и противопоказания у вакцины «Квадри Ультрикс»?

В инструкции к вакцине указывается, что после прививки могут возникнуть головные боли. Возможно повышение температуры, потливость, слабость, перепады настроения, утомляемость, боль в месте инъекции. Как правило, симптомы проходят без особого лечения в течение нескольких дней. Однако при слишком сильном повышении температуры тела, а также при других симптомах, вызывающих беспокойство, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Противопоказания к вакцинации:

аллергические реакции на компоненты вакцины при прошлой иммунизации;

аллергия на куриный белок;

острые респираторные заболевания или стадия обострения хронических болезней;

Возраст до 18 и старше 60 лет.



4

Стоп. То есть «Квадри Ультрикс» нельзя ставить детям и пожилым?

Да, всё верно. Эта вакцина предназначена только для граждан в возрасте от 18 до 60 лет включительно. Лицам младше 18-ти и старше 60 лет эту прививку ставить нельзя.

«Мы, конечно, очень рады, что у старшего поколения есть большое желание привиться. Но мы исполняем инструкцию, по которой прививка запрещена для прослойки населения 60+», – сообщила Ирина Переладова.

По её словам, для людей старшего поколения в крае ждут поступления другой вакцины.

Детям тоже пока придётся подождать другого препарата, который пока до Алтайского края просто «не доехал». Придёт он в регион в течение будущих двух недель. Сейчас все регионы – от Калининграда до Дальнего Востока – вакцину получили, и следующая партия «приедет» на Алтай, сообщили в Минздраве.

5

А кому обязательно нужно привиться от гриппа?

Людям, которые относятся к группам риска. Это те, кто:

часто болеют острыми респираторными заболеваниями;

страдают от болезней сердечно-сосудистой, центральной нервной, дыхательной систем;

Рекомендована вакцинация и гражданам, которые в силу специфики своей деятельности много общаются с людьми и рискуют заразиться гриппом. Это медработники, педагоги, сотрудники коммунальных служб, социальных сфер. Прививки также рекомендованы школьникам и студентам.

6

Я не хочу прививаться вакциной «Квадри Ультрикс», что делать?

Обращаться в негосударственные медучреждения, где есть прививочный кабинет. Там есть выбор разных вакцин (обзвоните предварительно по телефону и уточните, есть ли там именно то, что хотите вы). Но за вакцинацию в этом случае придётся заплатить. Бесплатно от государства можно поставить только «Квадри Ультрикс».

7

Я поставил прививку от коронавируса, мне можно ставить от гриппа?

Можно. Главное, соблюсти временной интервал: если вы привились от «короны», то вакцинироваться от гриппа можно только через месяц, объясняет Наталья Красильникова, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

«Интервал между прививками от коронавируса и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Это стандартный подход ко всем вакцинам, которые ставятся в России».

7

Нет у меня ещё никакой прививки. С чего начать?

Хороший вопрос. Вообще-то, всё на ваше усмотрение. Но врачи рекомендуют всё-таки первой поставить прививку от коронавируса. «На сегодня нужно начинать с ковида», – уверенно говорит Наталья Красильникова.

8

А что, люди уже начали болеть гриппом в крае?

Гриппом пока нет, но по ОРВИ подъём заболеваемости идёт. За прошедшую неделю в крае выявлено уже 13 710 заболевших, что превышает эпидемиологический порог. В это число попали и негриппозные случаи, и ковид. Волна заболеваемости гриппом ожидается в конце ноября – декабре.

Защититься от неё поможет вакцинация, говорит Наталья Красильникова.

9

Поставлю прививку от гриппа и от коронавируса. Теперь я молодец и можно не ревакцинироваться?

Нет, ревакцинация от COVID-19 в любом случае нужна, объясняет врач Елена Азарова: только это помогает создать высокий иммунитет. Спустя шесть месяцев у многих иммунитет угасает, поэтому повторная прививка необходима.

Амител

Змеиногорский вестник