Змеиногорск: Может ли быть деревенское счастье среди бескрайних полей?

8 Октября 2021 Может ли быть деревенское счастье среди бескрайних полей? Вчера наши журналисты побывали в поселке Предгорный, встретились с жителями, которых в этом, когда-то немалом населенном пункте осталось 16 человек.

В следующем номере «ЗВ» выйдет большой аналитический материал о жителях поселка, их проблемах и заботах. О славном прошлом совхоза «Северный», частью которого был поселок Предгорный.

Дорогие земляки, предлагаем вам высказать свои мнение, идеи по сохранности наших малых сел. Ждем откликов на наших страницах в соц.сетях: https://vk.com/id313606289

https://ok.ru/profile/582512049595 https://www.instagram.com/zmeinogorskii/ Ждем!

И немного архивных фото поселка Предгорное.

Змеиногорский вестник