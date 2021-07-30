Змеиногорск: Модуль на улице Лелеснова в Змеиногорске — установили!

28 Июля 2021 Модуль на улице Лелеснова в Змеиногорске — установили! Новый модуль для подачи тепснабжения в дома недавно установили на улице Лелеснова.

12 июня 2021 года редакция «ЗВ» получила от администрации района и опубликовала в газете информацию по модулю, который должны возвести на месте котельной № 5 в Змеиногорске: — «Согласно планам установки до 20 июня должен быть сделан фундамент под модуль, а после 20 июня — начнется монтаж новой котельной».

Фундамент подрядная организация изготовила в плановые сроки, соответствующие договору. А с монтажем, компания выигравшая тендер — задержалась. Сегодня, как видите, модуль установлен. Ждем работ по его подключению и, надеемся, что с момента ввода модуля проблемы теплоснабжения в данном микрорайоне — исчезнут!

Змеиногорский вестник