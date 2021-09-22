Змеиногорск: Модернизация сетей водоснабжения в Змеиногорске — прекрасно! Но почему жители не знают, когда у них в домах отключат воду?!

19 Сентября 2021 Модернизация сетей водоснабжения в Змеиногорске — прекрасно! Но почему жители не знают, когда у них в домах отключат воду?! Все жители Змеиногорска знают о том, что по программе замены водосетей у нас в городе идет маштабная работа. И мы, конечно, рады этому. Но, в последнее время возникают странные ситуации: новые водосети прокладываются параллельно старым, под землей, без длительных «раскопочных работ». То есть, как, например, на улице Пугачева, делается одна яма и новые трубы прокладываються без вкрытия длинной траншею, до следующего пункта доступа. Удобный способ, верно? Но, к сожалению, при таких работах, возникают повреждения старых ветких водосетей. Порывы ликвидируются, но некоторое время, иногда длительное, жители улиц остаются без водоснабжения. Кажется, все это можно пережить, подумаешь, посидеть немного без воды, но зато через несколько недель у нас будут новые сети и никаких аварий!

Но… если бы такие порывы случались нечасто, никто бы из жителей не возмутился. А когда эта «процедура» повторяется несколько раз в неделю, и вода исчезает на неопределенное время, без предупреждения, ситуация становится напряженной. Представьте: вы запустили машинку со стиркой и она остановилась во время процесса! Каково?! А если в доме дети? А воду вы не запасли? Как умыть их, приготовить еду? Кто ответит на эти вопросы?

Программы модернизации — отличная штука, но, увы, как обычно, они зачастую натыкаются на разгильдяйство исполнителей. Ведь несложно предупредить жителей, что в данный день, в определенное время на их улице, участке, микрорайоне будут вестись работы. И попросить их подготовить в домах запас воды. При таком отношении к людям — не будет ни вопросов, ни возмущений!

Когда же наши власть и коммунальщики научатся УВАЖАТЬ интересы своих земляков?!



Фото из архива «ЗВ».



Змеиногорский вестник