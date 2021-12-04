ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Многодетные семьи в Алтайском крае продают земли, полученные от государства

Горняк22
10 часов Ago

1 Декабря 2021 Многодетные семьи в Алтайском крае продают земли, полученные от государства

Несмотря на то, что около 12 тысяч многодетных семей стоят в очереди на получение земельного участка в Алтайском крае, некоторые люди используют эту меру господдержки для обогащения. Об этом «Толку» рассказала юрист Мария Доценко.

Сейчас юрист защищает интересы мужчины, у которого кадастровая служба отмежевала часть земли в пригороде. Оказалось, что земельный участок при помощи риелторов получила многодетная семья, которая через пять дней выставила его на продажу.

Сейчас суду предстоит установить, насколько законно проведение подобной сделки. Доценко возмутилась тем, что семьи используют господдержку и зарабатывают на бесплатно полученной земле.

Напомним, что о числе многодетных семей, которые ждут положенную им по закону землю, стало известно во время прямой линии с Виктором Томенко.

Амител

Змеиногорский вестник

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