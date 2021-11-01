Змеиногорск: Минздрав: в ковидных госпиталях Барнаула свободно менее 5% коек

29 Октября 2021 Минздрав: в ковидных госпиталях Барнаула свободно менее 5% коек Рост числа заболевших коронавирусом в Барнауле фиксируется уже седьмую неделю, из-за чего в госпиталях города занято 96% коек, сообщает пресс-служба мэрии. Заболеваемость на сегодняшний день на 37% выше, чем год назад.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая, Барнаул вторую неделю находится в зоне очень высокого риска по распространению COVID-19. Бригады скорой помощи обслуживают ежедневно более 1300 вызовов. Стандартная нагрузка составляет 800-900 вызовов, из-за чего растёт время ожидания бригад. Общее число обращений в диспетчерскую службу края достигает 4,5 тыс. человек в сутки.

Также в Барнауле наблюдается недостаточно высокий для стабилизации заболеваемости уровень вакцинации. Как сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда алтайского Роспотребнадзора Лариса Зубова, в краевой столице необходимо вакцинировать 80% населения, но сейчас привито только 57%. Вместе с переболевшими иммунную защиту имеют 68%.

Ранее сообщалось, что количество прививок в Алтайском крае резко выросло после сообщений о введении QR-кодов. По сообщению регионального Минздрава, за прошлую неделю в крае вакцинировались 25 тысяч человек, что на 7,5 тысячи больше, чем за неделю до этого.

https://www.amic.ru/news/491949/

Змеиногорский вестник