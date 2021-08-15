Змеиногорск: Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу алкоголя до 21 года

12 Августа 2021 Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу алкоголя до 21 года

Минздрав предложил повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, до 21 года. Об этом стало известно «Известиям».

Специалисты подготовили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Законопроект касается алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.

Отмечается, что ввести новые правила предлагают с 1 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить продажу сигарет и алкоголя покупателям с детьми. По её словам, такие покупки могут вызвать интерес у ребёнка. Как следствие, это приведёт к тому, что он в раннем возрасте приобретёт вредные привычки.

Амител

Змеиногорский вестник