Змеиногорск: Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса

24 Июля 2021 Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса Минздрав РФ доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе министерства.

«Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», — говорится в сообщении.

В рекомендациях отмечается, что вакцины, исходя из известных данных, не представляют опасность для беременных женщин или плода. К беременным, имеющим риск развития тяжелого течения COVID-19, относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. При этом ожирение увеличивает такие риски в 2,3 раза, поскольку часто оно сочетается с соматическими, эндокринными и другими заболеваниями, метаболическими расстройства и иммунными нарушениями.

«Применять вакцину Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Т. е. целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности», — говорится в тексте документа.

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Змеиногорский вестник