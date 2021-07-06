ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Минздрав объяснил, что должен проверить врач перед прививкой от коронавируса

Горняк22
10 часов Ago

3 Июля 2021 Минздрав объяснил, что должен проверить врач перед прививкой от коронавируса Минздрав выпустил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», в которых упомянул осмотр перед прививкой.
Минздрав утвердил требования для врачей, без выполнения которых они не имеют права ставить прививку от коронавируса, сообщает «КП».
Так, по новым правилам, перед тем, как поставить вакцину, медицинский работник должен осмотреть пациента, включая горло, измерить температуру и проверить уровень кислорода в крови. Кроме того, у человека должны измерить артериальное давления, пульс, а также прослушать дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

При этом медик должен опросить пациента о хронических болезнях, аллергических реакциях и спросить, были ли у него контакты с больными коронавирусом в последние 14 дней. Существует вероятность, что после осмотра и опроса выяснится, что вакцинация противопоказана человеку.
https://tolknews.ru/medicina/58765-chto-dolzhen-proverit-vrach-pered-privivkoy-ot-koronavirusa

Змеиногорский вестник

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